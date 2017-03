BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Dokumentation DokThema Jung, motiviert, schwer vermittelbar! - Menschen mit Handicap D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Wie gelingt mehr Inklusion am Arbeitsplatz? Wo muss die Politik nachbessern, damit Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung möglich ist? Anna Garbe war fünf, als Ärzte bei ihr eine Autoimmunerkrankung feststellten, die ihre Sehkraft beeinträchtigt. Inzwischen ist die 30-Jährige fast blind, aber voller Elan bei ihrer Ausbildung zur Psychotherapeutin. Dass sie eine anspruchsvolle Stelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt hat, ist nicht selbstverständlich. Noch immer tun sich Arbeitgeber und Kollegen schwer, Menschen mit Handicap in ihre Unternehmen zu integrieren. Dabei könnte es jeden treffen, denn rund 80 Prozent aller Betroffenen werden erst im Laufe ihres Lebens durch eine Erkrankung schwerbehindert. Die Arbeitslosigkeit unter schwerbehinderten Menschen ist mehr als doppelt so hoch wie die Nichtbehinderter. Viele Unternehmen in Deutschland zahlen lieber eine Ausgleichsabgabe, als Menschen mit Handicap einzustellen. In Deutschland erfüllen nicht mal die Hälfte aller Arbeitgeber die Pflichtquote von fünf Prozent. Woran liegt das? Wo doch viele Unternehmen über Fachkräftemangel klagen und die Lage am Arbeitsmarkt gut ist? Kann es sich eine Volkswirtschaft leisten, Fähigkeiten und Talente von Menschen mit Behinderung nicht zu nutzen? Oft scheuen Arbeitgeber den großen bürokratischen Aufwand, der damit verbunden ist, geeignete Unterstützungsmaßnahmen zu bekommen. Zu viele Behörden mischen mit. Manchmal werden den Betroffenen aber auch schon von Berufs- oder Studienberatern Steine in den Weg gelegt - wie der hochqualifizierten Anna. Auch schwerbehinderte Menschen, die nicht oder gering qualifiziert sind, wollen arbeiten. Die meisten von ihnen - rund 300.000 - sind in Werkstätten beschäftigt. Für sie gelten keine Mindestlöhne, sie haben nicht die gleichen Rechte wie andere Arbeitnehmer. Sie sind aufgehoben, aber auch abgeschoben - gäbe es nicht Menschen wie Thomas Wedel, der in der Boxdorfer Werkstatt in Nürnberg versucht, für viele seiner Schützlinge eine geeignete Beschäftigung mit Arbeitsvertrag und Sozialversicherung außerhalb der Werkstatt zu finden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Jung, motiviert, schwer vermittelbar! - Menschen mit Handicap Regie: Christine Walter