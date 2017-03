RTL II 22:20 bis 23:20 Dokusoap Die Diät-Tester - in 8 Wochen zur Traumfigur D 2016 16:9 HDTV Merken Die Methode "New York" ist eine der beliebtesten Diäten in Hollywood, aber auch eine der härtesten. Denn bei dieser Methode stehen hauptsächlich gedünsteter Fisch, Hühnchen und Gemüse auf dem Speiseplan - und das auch noch in sehr geringen Mengen. Außerdem erwartet die Kandidaten täglich 90 Minuten Kraft- und Cardiotraining. Doch dieses harte Programm wollen Diät-Duo Laura (24) und ihre beste Freundin Aylin (23) sowie Einzelkämpfer Samuel (24) acht Wochen lang durchziehen. Laura und Aylin sind frustriert. Sie passen schon lange nicht mehr in ihre schicken Kleider. Eine Diät muss her! Zusammen wollen sie unglaubliche 27 Kilo abspecken. Doch ihre Abneigung gegen Sport und ihre Vorliebe für fettiges Essen stehen ihnen dabei im Weg. Werden sie ihr ehrgeiziges Ziel erreichen? Rettungssanitäter Samuel versucht alleine abzunehmen. Doch bei seiner herausfordernden Arbeit ist es besonders schwierig, sich gesund zu ernähren. Sein Ziel: Er will zehn Kilo leichter werden. Vier Wochen nach der Abspeckphase wollen die Coaches von unseren Diät-Testern natürlich wissen: Wer hat die Ernährungsumstellung durchgezogen und wer wurde rückfällig? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Diät-Tester - in 8 Wochen zur Traumfigur