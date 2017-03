RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken Als Elli KayCs Schluckauf bemerkt, konfrontiert sie ihre Cousine mit der Frage danach, in wen KayC verliebt ist. KayC streitet alles ab, doch Elli weiß, dass dieser Schluckauf bei KayC seit Teenagerzeiten ein untrügliches Zeichen für die Liebe ist. Elli geht alle in Frage kommenden Männer durch - wobei sie Paco auslässt - und glaubt schließlich, KayC sei in Ringo verliebt. Tatsächlich überkommt der verräterische Schluckauf KayC aber bei einer ganz anderen Person... Während Easy in seiner Sorge um Tobias Eva aufsucht, findet Tobias sich in den Fängen von Langer wieder. Der wirft ihm vor, Opitz zu hintergehen. Schließlich hat Eva eine Anzeige gegen Opitz' Strohmann erwirkt. Tobias schwört, nichts davon zu wissen. Um ihm zu drohen, verletzt Langer Tobias schwer. Wieder freigelassen gibt sich Tobias vor Eva und Easy so, als wäre das Schlimmste längst vorbei. Aber ganz im Gegenteil, er muss jetzt in Opitz' Auftrag Eva hintergehen... Sina hat nach der Sex-Vision von Lukas das schlechteste Gewissen der Welt. Elli schafft es jedoch, Sina klarzumachen, dass so ein bisschen Kopf-Sex noch lange kein Betrug an Bambi sei. Dennoch möchte Sina Lukas so schnell wie möglich aus ihren Gedanken verbannen und versucht deshalb, ihm aus dem Weg zu gehen. Als sich dies schwieriger gestaltet als gedacht, setzt Sina sich in den Kopf, Lukas zu verkuppeln, um ihn ein für alle Mal loszuwerden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Lars Steinhöfel (Easy Winter) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns