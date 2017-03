kabel1 classics 22:00 bis 23:35 Actionfilm Super - Shut up, Crime! USA 2010 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die heile Welt des Imbissbudenkochs Frank bricht zusammen, als ihn seine Frau Sarah wegen des schmierigen Drogendealers Jacques verlässt. Bevor Frank vollends im Selbstmitleid ertrinken kann, sucht ihn eine Vision heim: Gott befiehlt ihm, als Superheld das Böse zu bekämpfen. In einem zusammengeflickten Kostüm und bewaffnet mit einer Rohrzange macht er sich als "Der Blutrote Blitz" auf Verbrecherjagd. Ohne Superkräfte gestaltet sich das jedoch als kompliziert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rainn Wilson (Frank D'Arbo / Crimson Bolt) Ellen Page (Libby / Boltie) Liv Tyler (Sarah) Kevin Bacon (Jacques) Gregg Henry (Det. John Felkner) Michael Rooker (Abe) Andre Royo (Hamilton) Originaltitel: Super Regie: James Gunn Drehbuch: James Gunn Kamera: Steve Gainer Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 18