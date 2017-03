NDR 22:00 bis 22:50 Krimiserie Großstadtrevier Folge: 322 Herr Zipperer guckt ins Leere D 2012 Untertitel HDTV Merken Auf Streifenfahrt treffen Anna Bergmann und Dirk Matthies einen alten Bekannten wieder: Olli Schwacke. Der liebenswerte Kleinkriminelle beteuert, dass er in letzter Zeit keine Dinger gedreht hat. Dirk ist zwar skeptisch, lässt Schwacke aber laufen. Das hätte er lieber nicht tun sollen, denn Schwacke ist leicht zu verführen. Eine goldene Uhr glänzt auf der Ablage eines Geländewagens. Da kann Olli Schwacke nicht widerstehen. Mit ein paar Handgriffen öffnet er den Wagen, sackt die Uhr ein und nimmt auch noch einen Lederkoffer mit. Als er diesen in seiner Werkstatt öffnet, trifft ihn fast der Schlag: 1,5 Millionen Euro Beute von dem spektakulären Raubüberfall auf einen Geldtransporter liegen vor ihm. Die Gravur auf der Unterseite der goldenen Uhr verrät ihm, dass seine Diebesbeute dem berüchtigten Hehler Wilfried Zipperer gehört. Der wird nicht davor zurückschrecken, ihn umbringen zu lassen. Was soll Schwacke machen? Er flieht zu Dirk Matthies auf die "Repsold" und versteckt das Geld auf dem Schiff. Dirk ist in der Klemme: Er weiß, dass Schwacke kein gefährlicher Krimineller ist und sieht die Chance, durch die Millionenbeute Zipperer hinter Gitter zu bringen. Aber dafür braucht er Annas Hilfe bei einem nicht ganz legalen Unternehmen. Harry Möller und Mads Thomsen fahnden indes nach Maik Hackmeier, der den fraglichen Geldtransporter gestohlen hat. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie auf dessen Frau Elli, die aber behauptet, sich von ihrem Mann getrennt zu haben. Harry und Mads sind davon nicht überzeugt und heften sich an ihre Fersen. Dabei stellen sie fest, dass Elli Hackmeier von Herbert Asche, der als Beifahrer im Geldtransporter von Hackmeier ausgetrickst worden ist, bedroht wird. Asche hat durch den Raub seinen Job verloren und ist jetzt auch hinter dem Geld her. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Dorothea Schenck (Anna Bergmann) Saskia Fischer (Frau Küppers) Marc Zwinz (Hannes Krabbe) Sophie Moser (Nicki Beck) Maria Ketikidou (Hariklia "Harry" Möller) Mads Hjulmand (Mads Thomsen) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Jan Ruzicka Drehbuch: Gert Steinheimer