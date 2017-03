National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation Wild 24: Ein Tag in der Wildnis Tödliche Riffe NZ 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Von winzigen Nesseltieren erschaffen, stellen Riffe einen farbenprächtigen Lebensraum für eine Vielzahl höchst unterschiedlicher Kreaturen dar. Mit spektakulären Bildern von ganz eigener Schönheit dokumentiert die Serie, wie intelligente Tintenfische, tödliche Seeschlangen, wendige Fischotter und außergewöhnliche Leguane zwischen tropischen Korallen und wogenden Seetangfeldern um ihr Überleben kämpfen. Es ist zu sehen, wie Jäger und Beute an diesem Ort auf engstem Raum ihr Dasein fristen. Allerdings ist es längst nicht allen von ihnen vergönnt, auch am folgenden Tag noch munter durchs Wasser zu gleiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild 24