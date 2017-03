Silverline 23:10 bis 00:55 Krimi White Collar Hooligan 3 GB 2014 20 40 60 80 100 Merken Nach der brutalen Exekution von Mikes Freundin Katie durch die russische Wettmafia, schwören er und sein Freund Eddie Vergeltung. Die Spur führt von Barcelona über Moskau an die Copacabana. In Rio beginnt der Fussballwahn und die Millionen-Metropole am Zuckerhut spielt völlig verrückt. Die Wettbetrüger wetzen bereits ihre Messer und planen Spielmanipulationen im grossen Stil. Eddie lässt seine alten Kontakte spielen und die Hooligans reisen als Fussballfans getarnt nach Brasilien. Schnell müssen sie erkennen, dass sie es mit mehr Gegnern als nur der Wettmafia zu tun haben. Die Endrunde der Hooligans beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Phillips (Eddie Hill) Rebecca Ferdinando (Nicey Pricey) Rita Ramnani (Katie) Vas Blackwood (The Pro) Josh Myers (Damien) Petra Bryant (Consuela) Akbar Kurtha (Dimitri) Originaltitel: White Collar Hooligan 3 Regie: Paul Tanter Drehbuch: Paul Tanter Altersempfehlung: ab 16