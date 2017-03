Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Disneys American Dragon Fisch ans Werk! USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Meerjungfrauen aus dem East River schlagen Alarm: aus dem Gefängnis ihrer Unterwasserstadt ist der Kelpie - ein bösartiger Gestaltenwandler entflohen. Jake verdächtigt Direktorin Derceto, der Kelpie zu sein. Es stellt sich heraus, dass Direktorin Derceto eine Meerjungfrau ist, die in ihrer Eigenschaft als Detektivin den Posten der Schulleiterin angenommen hat, um so dem Kelpie auf die Spur zu kommen. Gemeinsam fangen sie die Bestie und Detektivin Derceto kehrt wieder in ihre Unterwasserstadt zurück. Zum allgemeinen Entsetzen wird Professor Rotwood neuer Direktor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman, Steve Loter Drehbuch: Brandon Sawyer Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6