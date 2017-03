History 22:45 bis 23:30 Dokusoap Ice Road Truckers - Gefahr auf dem Eis Schlitterpartie USA, CDN 2015 Stereo 16:9 Merken Mitten in der frühen Tauwetterzeit versuchen Darrell und Lisa, über die meistbefahrene Trasse des Winterstraßensystems nach Hause zu kommen. Art und Joey tun sich wieder zusammen, um einen riesigen Doppel-Anhänger über einen glitschigen Weg zu ziehen. Der Veteran Alex fährt so schnell er kann, um eine Stadt in Not zu beliefern, bevor die Straße geschlossen wird, während sein Kollege Todd einen einzigartigen Weg findet, eine schmelzende Eiskreuzung zu bezwingen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joey Barnes (Himself - The King of Obsolete) Thom Beers (Narrator) Art Burke (Himself - Ice Road Trucker) Alex Debogorski (Himself - Ice Road Trucker) Todd Dewey (Himself - Ice Road Trucker) Lisa Kelly (Herself - Ice Road Trucker) Mark Kohaykewych (Himself - Owner: Polar Industries) Originaltitel: Ice Road Truckers Drehbuch: Nikila Cole, Elliot Gran, Alex McIntosh, Samara Truster Musik: Andrew Kubiszewski Altersempfehlung: ab 12