National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday Lauda Air 004 - Absturz im Dschungel CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Im Mai 1991, etwa 15 Jahre nach dem Unfall des ehemalige Formel-1-Weltmeisters Niki Lauda, stürzt eine Passagiermaschine seiner nach ihm benannten Fluggesellschaft in Thailand ab. Die US-amerikanische Untersuchungsbehörde steht vor einem Rätsel - es ist der erste Absturz dieses Flugzeugtyps. Doch was ließ die 767 buchstäblich vom Himmel fallen? Der ehemalige Rennfahrer Niki Lauda blickt auf das tragische Unglück zurück und erzählt, wie er selbst zur Aufklärung des Falls beitrug. Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Michael Rhoades (Captain Welch) Pierre Simpson (First Officer Thurner) Daveed Louza (Niki Lauda) Philip Shepherd (Bob MacIntosh) Birgitte Solem (NTSB Investigator) Niki Lauda (Himself) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Tim Wolochatiuk Drehbuch: Alex Bystram