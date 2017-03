Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Das erste Gebot USA 1997 Stereo 16:9 Merken Captain Jonas Hanson und sein SG-9-Team sind auf einem Planeten verschollen. Auf der Suche nach ihnen landet das SG-1-Team auf dem seltsamen Planeten und entdeckt, dass die vermisste Truppe von einheimischen Höhlenbewohnern als Götter verehrt wird. Der Leiter von SG-9 hält sich mittlerweile selbst für einen Gott und zwingt die Bewohner, die alten Goa'Uld-Tempel wieder aufzubauen. Wer nicht gefügig ist, muss in der prallen Sonne eines leidvollen Todes sterben. Einen Gott zu stürzen wird für SG-1 keine leichte Aufgabe, zumal es direkt nach seiner Ankunft gefangengenommen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Michael Shanks (Daniel Jackson) Christopher Judge (Teal'C) William Russ (Captain Jonas Hanson) Roger R. Cross (Lieutenant Connor) Zahf Paroo (Jamala) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Dennis Berry Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith, Tim Truman Altersempfehlung: ab 12