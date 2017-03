Motorvision.TV 22:30 bis 02:05 Motorsport NASCAR Cup Series Kobalt 400, Las Vegas Motorspeedway USA 2017 Stereo 16:9 Merken Das Frühjahrsrennen der NASCAR auf dem herrlichen 1,5-Meilen Tri-Oval der Sin City hat immer einen ganz besonderen Charme und mit dem Lauf über 267 Runden tritt die Stock-Car Königsklasse ihren West-Coast Swing bis nach Fontana an. Das progressive Banking der Kurven von ansteigend neun bis 20 Grad macht den Kurs in Las Vegas zu einer der beliebtesten Strecken bei den NASCAR Piloten. Wiederholung des Live-Rennens. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Cup Series Kobalt 400, Las Vegas Motorspeedway