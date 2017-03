Sky Bundesliga 23:00 bis 01:00 Fußball Fußball: Bundesliga Hamburger SV - Borussia M'gladbach, 24. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Erleichterung in Hamburg. Die Wiedergutmachung für die 0:8-Klatsche in München ist gelungen. Mit 1:0 rang der HSV die Hertha nieder. "Das war ein hartes Stück Arbeit. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben", erklärte HSV-Coach Markus Gisdol. Durchatmen können die Hamburger aber noch lange nicht. Mit 23 Zählern belegen sie Platz 16. Das würde am Saisonende erneut die Relegation bedeuten, doch auf dieses Glücksspiel wollen sich die Hamburger nicht einlassen. Also müssen sie auch gegen Gladbach punkten. Die Borussia hat mit dem 4:2 gegen Schalke laut Trainer Dieter Hecking "den Abstiegskampf endgültig beendet" und schaut nur nach oben. Moderation: Thomas Wagner, Kommentar: Fritz von Th In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Wagner