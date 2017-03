Discovery Channel 22:35 bis 23:15 Dokumentation Alaskas Mega-Maschinen 600-Tonnen-Kran USA 2016 Stereo 16:9 Merken In der Hafenstadt Kodiak leistet eine sechs Millionen Dollar teure Mega-Maschine Schwerstarbeit: Der "Marine Travel Lift 600 C" kann die größten Schiffe Alaskas heben. Er ist so hoch wie ein fünfstöckiges Haus, rollt auf 16 Rädern und wird von einem 400-PS-Dieselmotor angetrieben. Der mobile Kran ist immer dann zur Stelle, wenn eines der 700 Schiffe im Hafen für Wartungsarbeiten an Land gehievt werden soll. Die Maximallast, die der Schiffskran heben kann, beträgt stolze 600 Tonnen! Außerdem in dieser Folge: Der Blue-Lake-Staudamm von Sitka versorgt eine ganze Insel mit Strom. Und einer der größten Helikopter der Welt, der CH-47 Chinook, startet zu einer gefährlichen Tra In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaska Mega Machines Altersempfehlung: ab 12