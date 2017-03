Sky Atlantic HD 22:00 bis 22:30 Comedyserie Getting on - Fiese alte Knochen Ein Königreich für eine Niere USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Geriatrie-Station steht vor einer ungewissen Zukunft, doch Didi (Niecy Nash) grübelt fieberhaft über eine mögliche Rettung der Abteilung nach. Indes kehrt die kratzbürstige Varla (June Squibb) zurück und kriegt sich sofort mit ihrer entfremdeten Tochter in die Haare. Und Dr. Jenna James (Laurie Metcalf) hat ihrem Mann etwas zu beichten. - Im Doku-Stil gedrehte Comedyserie, die mit groteskem Witz den Alltag auf einer Altenpflegestation beschreibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurie Metcalf (Dr. Jenna James) Alex Borstein (Dawn Forchette) Niecy Nash (Denise "DiDi" Ortley) Melvin Rodriguez (Patsy De La Serde) June Squibb (Varla Pounder) Kristen Johnston (Marla Pounder) Harry Dean Stanton (Leonard Butler) Originaltitel: Getting On Regie: Miguel Arteta Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer Altersempfehlung: ab 12