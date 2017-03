RTL Crime 22:35 bis 23:25 Krimiserie CSI: Miami Knall und Rauch USA 2009 Stereo 16:9 Merken 7. Staffel, Folge 14: Calleigh und Ryan geraten bei der Untersuchung einer Leiche in Lebensgefahr, als der Mörder sie einschließt und ein Feuer legt. Als die CSI'ler in den Überresten des verbrannten Hauses die Visitenkarte eines Immobilienhändlers finden, können sie noch nicht ahnen, dass die Ermittlungen sie auf die Spur von Drogendealern und illegalen Organhändlern führen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Adam Rodriguez (Eric Delko) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Eva LaRue (Natalia Boa Vista) Rex Linn (Detective Frank Tripp) Kim Coates (Ron Saris) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Joe Chappelle Drehbuch: Krystal Houghton Altersempfehlung: ab 16