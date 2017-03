Sky Krimi 22:45 bis 23:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 262 Die letzte Beichte D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Pfarrhaushälterin Anna Faltermayr wird in der Küche des Pfarrhauses erstochen aufgefunden. Aufgrund ihrer Redseligkeit kommt für die Kommissare Sven Hansen und Anton Stadler theoretisch jeder in der Gemeinde als Täter infrage. Mit Hilfe von Pfarrer Steinbichler konzentrieren sich die Ermittlungen zunächst auf Xaver Stangl, den Mesner der Kirche. Hat er die alte Dame umgebracht, weil sie seine kriminelle Vergangenheit entdeckt hatte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Dieter Fischer (Anton Stadler) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Christian K. Schaeffer (Jo Caspar) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Karsten Wichniarz Drehbuch: Claudia Leins Kamera: Afam Bilson Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6