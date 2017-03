TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie King of Queens Folge: 99 ... er hat doch gebohrt! USA 2002 16:9 Merken Als Doug mit starken Schmerzen seinen Zahnarzt aufsucht, findet er heraus, dass Carrie einst in den smarten Doktor verliebt war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Megan Holloway (Megan Holloway) Wesley Leong (Wesley Leong) Gary Valentine (Danny Heffernan) Tim Matheson (Dr. Farber) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Bickel, Michael J. Weithorn, David Litt Musik: Kurt Farquhar