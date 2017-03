Kinowelt 22:05 bis 23:50 Thriller Caveman's Valentine USA 2001 George Dawes Green 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Schizophrene Romulus Ledbetter war einst ein erfolgreicher Konzertpianist und lebt nun, von Wahnvorstellungen geplagt, in einer Höhle im New Yorker Central Park. Als er am Valentinstag die Leiche eines jungen Mannes, der ebenfalls obdachlos gewesen zu sein scheint, entdeckt, geht die Polizei von einem natürlichen Tod aus. Doch Ledbetter ermittelt er auf eigene Faust und hält den angesehenen Fotografen David Leppenraub für den Täter, worin er von dessen Assistenten Joey bestärkt wird. Da ihm niemand Glauben schenkt, nutzt er einen Auftritt als Pianist bei einer Party in der High Society, um den vermeintlichen Täter mit seinem Verdacht zu konfrontieren. "Absolut faszinierend" (Quelle: The Hollywood Reporter) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel L. Jackson (Romulis Ledbetter) Colm Feore (David Leppenraub) Ann Magnuson (Moira) Damir Andrei (Arnold) Aunjanue Ellis (Lulu) Tamara Tunie (Sheila) Peter MacNeill (Cork) Originaltitel: The Caveman's Valentine Regie: Kasi Lemmons Drehbuch: George Dawes Green Kamera: Amelia Vincent Musik: Terence Blanchard Altersempfehlung: ab 16