Nadine Angerer - die beste Fußballerin der Welt erobert Amerika: Sie ist die beste Fußballerin der Welt - umjubelt, gefeiert, von Australien bis nach Amerika. Nadine Angerer ist zweifache Welt- und fünffache Europameisterin. Die Keeperin der Deutschen Nationalmannshaft hat alles erreicht in Ihrer Karriere. Und dennoch sucht sie mit 35 Jahren noch einmal die ganz große Herausforderung. Sie wandert aus - ins gelobte Land des Frauenfußballs: nach Amerika. Genauer gesagt nach Portland, der 600.000 Einwohnerstadt im Nordwesten der USA. Ein letztes großes Abenteuer, denn in Amerika genießen Fußballerinnen einen ähnlichen Kultstatus wie bei uns Sami Khedira, Phillip Lahm und Thomas Müller. Goodbye Deutschland hat Nadine Angerer in ihrer neuen Heimat besucht. Sie hütet dort das Tor des amtierenden amerikanischen Meisters, den 'Portland Thorns'. 15.000 Zuschauer, Pressekonferenzen vor zig Kameras, zwei Mal Training pro Tag. Fußball in Amerika ist 'the big show'. Doch die Saison läuft bislang anders als geplant. Zwei Niederlagen in Folge gab es für die erfolgsverwöhnte Torhüterin. Und dann folgt das Heimspiel gegen New York - ein Spiel, das Nadine genauso wenig vergessen wird, wie die Brasilianer das WM-Halbfinale gegen Deutschland. Wie geht Nadine mit Druck und Niederlagen um? Für Nadine ist es bereits die zweite Auswanderung innerhalb eines halben Jahres. Ende 2013 war "Natze" nach Brisbane, an die Ostküste Australiens gezogen. Sie hütete down under 5 Monate lang das Tor von 'Brisbane Roar'. Schon damals war Goodbye Deutschland dabei und konnte miterleben, wie groß Nadines Reiselust ist, wie offen sie fürs Neue ist und wie sehr sie ein Leben abseits des Rampenlichts genießt. Denn in Australien erkannte sie kaum jemand. Das ist in Portland anders. Fans sprechen sie auf offener Straße an, schießen Fotos und verwickeln Nadine in minutenlange Gespräche. Wie geht sie mit dem neugewonnen Starruhm um? Privates bleibt Privat - das war stets Nadines oberste Maxime im Umgang mit Medien. Für Goodbye Deutschland macht sie eine kleine Ausnahme. Sie spricht über einen wichtigen Menschen in ihrem Leben, der sie auf der Reise nach Amerika begleitet. Alicia King, Cannes: Alicia King ist groß und blond. Die Düsseldorferin lebt seit einem halben Jahr mit ihrer Ehefrau Nicole an der Côte d'Azur. Und hier zieht das ungewöhnliche Paar alle Blicke auf sich. Denn Alicia hieß vor Kurzem noch Alex. Erst vor drei Jahren hat sie sich dazu entschlossen, als Frau zu leben. Ehefrau Nicole hatte sich in Alicia verliebt, als sie noch keine Brüste hatte. Doch sie konnte mit der Verwandlung ihres Mannes umgehen. Der Neuanfang in Südfrankreich war schon lange der große Traum von Alicia und Nicole. Seit sechs Monaten ist er nun Wirklichkeit: eine Villa, das Meer, die Sonne. Als erfolgreiche Businessfrau muss Alicia natürlich nicht von neun bis fünf arbeiten. Sie führt ihre Geschäfte am Telefon und lebt im Luxus. Doch trotz des "Savoir Vivre" gibt es in einer Ehe mit zwei Frauen scheinbar genau die gleichen Probleme, wie zwischen Mann und Frau. In Düsseldorf ist Alicia King bekannt wie ein bunter Hund. Sie hat viele Freunde. In Südfrankreich sieht das noch ein bisschen anders aus. Weil die Kings in Cannes seit ihrer Auswanderung noch nicht so richtig Anschluss gefunden haben, planen sie nun eine große Sause und laden jeden, den sie kennen, zu ihrer Einweihungsparty ein. Das ungewöhnliche Paar hofft, dass sie so mit einem großen Paukenschlag endlich richtig in Cannes ankommen. Ob das gelingt?