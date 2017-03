RTL II 22:30 bis 00:10 Fantasyfilm Beastly USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nur wer schön ist, kommt ans Ziel: Dies ist das Motto des Schönlings Kyle Kingston, der sich nicht davor scheut Menschen in aller Öffentlichkeit wegen ihres äußeren Erscheinungsbildes zu diskriminieren. Als ihn jedoch eine Hexe verflucht und er sich nun mit hässlichen Narben abgeben muss, spürt er es an eigenem Leibe von der Gesellschaft ausgeschlossen und verurteilt zu werden. Kyle bleibt genau ein Jahr Zeit um eine Frau zu finden, die ihn trotz seines Äußeren liebt. Nur so kann er den Fluch brechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex Pettyfer (Kyle Kingston) Vanessa Hudgens (Lindy) Justin Bradley (Student) Mary-Kate Olsen (Kendra) Dakota Johnson (Sloan) Erik Knudsen (Trey) Peter Krause (Rob) Originaltitel: Beastly Regie: Daniel Barnz Drehbuch: Daniel Barnz Kamera: Mandy Walker Musik: Marcelo Zarvos Altersempfehlung: ab 12