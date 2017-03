RTL II 22:25 bis 23:30 Dokumentation Back To the Present - Die Zukunft ist jetzt! F 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Im zweiten Teil der "Zurück in die Zukunft"-Filmreihe erfährt Marty McFly, dass seine Kinder in der Zukunft in Schwierigkeiten geraten werden. Um dies zu verhindern, reist er zusammen mit dem Wissenschaftler Doc Brown und seiner Freundin Jennifer ins Jahr 2015. Einige der technischen Errungenschaften, auf die die Zeitreisenden dort treffen, sind heute Realität: Kommunikation auf Flachbildschirmen per Video gehört für viele zum Alltag, Video-Brillen, mit denen man telefonieren, fernsehen oder Videospiele zocken kann, sind seit Jahren in der Entwicklung. 3D-Filme laufen in fast jedem Kino (wenn auch nicht, wie im Film, "Der weiße Hai 19"), der Sporthersteller Nike will den selbstbindenden Schuh aus dem Film bald auf den Markt bringen. Und von dem legendären Hoverboard existiert immerhin ein Prototyp. Andere Vorhersagen haben sich nicht erfüllt: Fliegende Autos sind auch heute noch Utopie, genau wie Kleidung, die sich ihrem Träger anpasst. Hunde werden nicht von Robotern Gassi geführt, Zeitungen und Zeitschriften auf Papier sind trotzt dem Vormarsch von Smartphone und Tablet noch lange nicht vom Markt verschwunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Back To the Present Regie: Gilles Ganzmann