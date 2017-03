RTL 9 22:55 bis 00:40 Horrorfilm The Crazies USA, VAE 2010 20 40 60 80 100 Merken Imaginez un virus capable de transformer n'importe qui en fou dangereux. Imaginez maintenant ce virus se répandant sur une petite ville tranquille du Middle-West. Alors que les habitants voient leurs proches se changer en assassins, un sheriff tente de protéger les quelques personnes encore non infectées en attendant les renforts. Mais lorsque l'armée intervient enfin, c'est pour mettre la ville en quarantaine quitte à exécuter toute personne tentant de fuir. Abandonnés à leur sort, ce petit groupe de survivants va tenter de s'en sortir? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (David) Radha Mitchell (Judy) Joe Anderson (Russell Clank) Danielle Panabaker (Becca) Christie Lynn Smith (Deardra Farnum) Brett Rickaby (Bill Farnum) Preston Bailey (Nicholas Farnum) Originaltitel: The Crazies Regie: Breck Eisner Drehbuch: Scott Kosar, Ray Wright Kamera: Maxime Alexandre Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 18