TF1 23:35 bis 00:35 Sonstiges Restos du coeur Une vraie bande d'Enfoirés, ensemble depuis trente ans F 2017 Stereo 16:9 HDTV L'aventure des Enfoirés est née il y a trente ans, dans la lignée des Restos du coeur. Au départ, ce fut un clip et une chanson, orchestrés par Jean-Jacques Goldman. Aujourd'hui, les Enfoirés, ce sont des dizaines d'artistes, d'acteurs, de sportifs, réunis sur scène pour porter l'héritage de Coluche et rassembler des fonds. Organisé en huit chapitres, comme les huit lettres du mot Enfoirés, ce document invite à revivre les plus beaux moments de cette aventure à travers les ans, sur scène et dans les coulisses. Témoignent notamment Patrick Bruel, Zazie, Maxime Le Forestier, Michèle Laroque, Jean Louis Aubert, Gérard Jugnot, Kendji Girac, Matt Pokora, Jeff Panacloc ou Soprano, tandis que des images d'archives illustrent ces trente années de solidarité, de concerts et de spectacles.