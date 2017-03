kabel eins 22:45 bis 00:30 Thriller The Hole - Die geheimnisvolle Falltür USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dane und sein kleiner Bruder Lucas ziehen mit ihrer Mutter Susan von New York in eine Kleinstadt. Die Familie will ein neues Kapitel ihres Lebens beginnen und ihre Vergangenheit mit einem gewalttätigen Vater und Ehemann hinter sich lassen. Dane und Lucas entdecken eine verriegelte Falltür im Keller ihres Hauses. Zusammen mit Nachbarstochter Julie öffnen die Brüder die Tür und begegnen in den Tiefen eines schwarzen Loches ihren schlimmsten Ängsten und Albträumen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Massoglia (Dane) Haley Bennett (Julie) Nathan Gamble (Lucas) Teri Polo (Susan) Bruce Dern (Creepy Carl) Quinn Lord (Annie Smith) John DeSantis (Vater als Schreckgestalt) Originaltitel: The Hole Regie: Joe Dante Drehbuch: Mark L. Smith Kamera: Theo van de Sande Musik: Javier Navarrete Altersempfehlung: ab 16