Latifa, une femme dans la République F 2016 Mère du premier militaire assassiné par Mohamed Merah lors de sa cavale meurtrière à Toulouse et Montauban en mars 2012, Latifa Ibn Ziaten prend la parole pour évoquer son deuil et le combat qui l'anime. Convaincue que la prévention est une solution face à la violence, elle s'emploie à sensibiliser le jeune public au risque djihadiste. Quelques jours après le drame, Latifa Ibn Ziaten s'était rendue sur les traces du bourreau de son fils Imad, souhaitant comprendre ce qui l'avait mené à commettre l'irréparable en tuant sept personnes. En route, à la cité toulousaine des Izards, elle croise la route de jeunes soutiens de Merah, qualifié de "héros de l'Islam". Regie: Jarmila Buzkova