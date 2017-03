TF1 22:55 bis 00:00 Sonstiges Section de recherches Leslie en danger F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Tandis que la Section part enquêter sur l'explosion d'une bombe, Bernier apprend la disparition de Leslie. Tout s'accélère lorsque Lucas découvre le sac et le blouson de Leslie à proximité de l'explosion. Que s'est-il passé - Leslie a-t-elle été enlevée - Bernier parviendra-t-il à la retrouver à temps - Toute l'équipe entame une course contre la montre... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Franck Sémonin (Lucas Auriol) Chrystelle Labaude (Nadia Angeli) Manon Azem (Sara Casanova) Julie Bernard (Juliette Delage) Dorcas Coppin (Leslie Sorel) Fanny Gilles (Lorraine Pajot) Regie: Julien Zidi Drehbuch: Marie-Anne Le Pezennec, Alain Minier, Dominique Lancelot, Claire Alexandrakis