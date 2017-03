TF1 22:35 bis 23:25 Sonstiges Colony La résistance dans la peau USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken La première mission de Katie pour la Résistance lui permet de faire une découverte importante, mais l'amène à remettre en question son engagement. Geronimo prononce un discours sur des ondes pirates. Il a soigneusement préparé son intervention et, lorsque les autorités parviennent à le localiser, il est déjà parti. A cause de ses recherches, Will devient une cible de la Résistance. Par ailleurs, la petite amie de Bram révèle un secret au sujet de la zone qui entoure la colonie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Holloway (Will Bowman) Sarah Wayne Callies (Katie Bowman) Peter Jacobson (Proxy Snyder) Tory Kittles (Broussard) Libe Barer (Pia) DJ Blickenstaff (Vasquez) Erick Lopez (Pedro) Originaltitel: Colony Regie: Juan José Campanella Drehbuch: Daniel C Connolly Musik: Clinton Shorter