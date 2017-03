TF1 23:05 bis 23:55 Krimiserie New York Unité Spéciale Une valise encombrante USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken La ravissante Madison Baker, 15 ans, réussit à se faufiler hors de la maison de son oncle pour aller rejoindre Scott Russo, une vedette de cinéma. Celui-ci l'a invitée à une soirée via les réseaux sociaux. Au cours de la nuit, une patrouille de police tombe sur la jeune fille. Violée et tabassée, elle est à l'agonie. Lorsque les images des caméras de surveillance tournées durant la soirée viennent à disparaître, Olivia Benson soupçonne Russo et son manager, Lydia Lebasi, de vouloir dissimuler quelque chose... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Ice-T (Odafin "Fin" Tutuola) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Raúl Esparza (A.D.A. Rafael Barba) Peter Scanavino (Dominick "Sonny" Carisi, Jr.) Danny Pino (Nick Amaro) Madison Grace (Madison Baker) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Alex Chapple Drehbuch: Samantha Corbin-Miller Altersempfehlung: ab 12