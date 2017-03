France 3 22:25 bis 23:55 Sonstiges Les enquêtes de Morse Le fantôme de l'opéra GB 2013 Stereo 16:9 Merken Le meurtre d'Evelyn Balfour, une femme infidèle, suggère un crime passionnel. Mais une nouvelle victime, assassinée selon le même mode opératoire, réoriente l'enquête vers un tueur en série. D'après les indices laissés volontairement sur les scènes de crime, Morse déduit que son homme est un passionné d'opéra, tout comme lui. Alors que ses collègues tentent de protéger une supposée future victime, l'inspecteur comprend que le psychopathe pourrait être plus proche de lui qu'il ne le croyait. D'ailleurs, quand des lettres sibyllines sont envoyées à la police, Morse se révèle être le seul capable de les décoder. Et s'il était lui-même visé ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shaun Evans (Endeavour Morse) Abigail Thaw (Dorothea Frazil) Lavinia Bertram (Grace Madison) Laura Rees (Faye Madison) Will Featherstone (Phillip Madison) Geoffrey Streatfield (Daniel Cronyn) Lex Shrapnel (Roy Adamson) Originaltitel: Endeavour Regie: Tom Vaughan Drehbuch: Russell Lewis, Colin Dexter Musik: Barrington Pheloung