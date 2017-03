France 3 22:30 bis 00:10 Sonstiges La disparue du Pyla F, B 2014 Stereo 16:9 Merken Quand elle avait 12 ans, Elise a fugué par une nuit de septembre avec sa soeur, Laura, âgée de 17 ans. Au matin, elle fut retrouvée seule et en état de choc, tandis que Laura restait introuvable. Elise ne garde aucun souvenir de cette nuit pendant laquelle sa vie a basculé. Un jour, le corps d'une jeune fille est découvert sur un chantier de fouilles. Elise est convaincue qu'il s'agit de sa soeur. Elle se lance alors dans une enquête minutieuse pour essayer de reconstituer le puzzle de sa mémoire et comprendre ce qui est arrivé à Laura. Que s'est-il vraiment passé 15 ans plus tôt - Pourquoi a-t-elle perdu tout souvenir des événements ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Véronique Genest (Carole Castel) Dounia Coesens (Élise Castel) Lucie Jeanne (Angèle Colombani) Pierre Deny (Antoine Castel) Solène Hebert (Laura Castel) Pascal Lambert (Barthélémy) Renaud Leymans (Benjamin Gance) Originaltitel: La disparue du Pyla Regie: Didier Albert Drehbuch: Anthony Maugendre Musik: Frédéric Porte