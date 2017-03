France 2 23:05 bis 00:34 Sonstiges Boulevard du palais Un crime ordinaire F 2009 16:9 HDTV Merken L'inspecteur Rovère est très perturbé quand le corps d'un enfant est retrouvé dans une écluse de la Seine. Le garçon de 12 ans a été violemment frappé avant d'être jeté à l'eau. Le téléphone de la petite victime a été volé et il est toujours en service. Les relais GSM permettent d'identifier un suspect qui, après avoir clamé son innocence, se jette par la fenêtre pendant son audition. La procureur met alors en cause les capacités de Rovère à poursuivre cette enquête. Plus que jamais, l'inspecteur compte sur le soutien de Nadia, qui va l'aider à surmonter cette épreuve. Tous deux sont déterminés à faire toute la lumière sur cette affaire... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anne Richard (Nadia Lintz) Jean-François Balmer (Inspecteur Rovère) Philippe Ambrosini (Dimeglio) Olivier Saladin (Docteur Pluvinage) Cylia Malki (Yasmine) Anne Cressent (La greffière) Zoon Besse (Frédo) Originaltitel: Boulevard du Palais Regie: Thierry Petit Drehbuch: Philippe Isard, Thierry Jonquet Musik: Florence Caillon, Xavier Demerliac