France 2 22:30 bis 23:15 Krimiserie Castle Après la tempête USA 2012 16:9 HDTV Castle se réveille dans son lit, alors que le jour s'est levé. Il se demande si ce qui s'est passé la veille est un rêve lorsque Beckett entre dans la chambre, annonçant qu'elle vient de préparer du café. Cette nuit passée ensemble amène les deux collègues à se poser des questions : sont-ils désormais un couple, ou s'agit-il d'une aventure sans lendemain - Leurs réflexions sont interrompues par l'arrivée de Martha et Alexis, qui souffre d'une sévère gueule de bois. Plus tard, Castle et Beckett se retrouvent aux prises avec les responsables de la mort de la mère de Kate, qui constituent désormais une menace pour cette dernière... Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Originaltitel: Castle Regie: Rob Bowman Drehbuch: David Amann, Andrew W. Marlowe Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 6