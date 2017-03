France 2 23:00 bis 00:33 Sonstiges Faites entrer l'accusé Bruay-en-Artois, le notaire et le petit juge 16:9 HDTV Merken En 1972, dans le nord de la France, Brigitte Dewèvre, une fille de mineur âgée de 16 ans est assassinée. Dans une France politisée et marquée par la lutte des classes, cette affaire passionne la foule, qui accuse un notable d'être coupable du meurtre. Pour la première fois, l'un des policiers chargé de reprendre l'enquête sur la mort de la jeune fille, a accepté de raconter comment il a identifié un autre homme et comment cet homme, finalement acquitté, est passé aux aveux. Les acteurs de l'affaire racontent avec une émotion intacte, 45 ans après les faits, l'histoire de ce crime impuni, pour apporter une réponse à la question que tout le monde se pose encore : qui a tué Brigitte Dewèvre - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Frédérique Lantieri Originaltitel: Faites entrer l'accusé