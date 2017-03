ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Major Crimes Im Zeichen des Schützen USA 2015 Stereo Merken Sharon und ihr Team stehen unter Druck, weil schon zwei der von Phillip Stroh prognostizierten Morde wirklich verübt worden sind. Bei den Opfern handelt es sich um Prostituierte und an den Tatorten finden die Ermittler jeweils das Männlichkeitssymbol, das offenbar vom Täter hinterlassen wurde. Da das Symbol auch für den Mars steht, vermutet Sharon, dass sich der Killer bei seinen Taten von astronomischen Gegebenheiten leiten lässt. Daher bittet sie die Astrologin Clarissa Fields um Rat, die tatsächlich feststellt, dass alle Morde an Tagen mit identischer Planetenkonstellation geschahen. Aber während das Team dem Täter langsam auf die Spur kommt, gelingt Phillip Stroh die Flucht aus dem Polizeigewahrsam... Staffelfinale!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Capt. Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Michael Tao) Raymond Cruz (Det. Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Graham Patrick Martin (Rusty Beck) Originaltitel: Major Crimes Regie: Leo Geter Drehbuch: Leo Geter, Jim Leonard Kamera: Kenneth Zunder