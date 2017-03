DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Chormusik "Ein neues Lied wir heben an". Chorwerke aus dem 16. bis 21. Jahrhundert auf Gesänge Martin Luthers von Andreas Hammerschmidt, Johann Hermann Schein, Günter Raphael, Antonio Scandello und Johann Walter Merken "Ein neues Lied wir heben an". Chorwerke aus dem 16. bis 21. Jahrhundert auf Gesänge Martin Luthers von Andreas Hammerschmidt, Johann Hermann Schein, Günter Raphael, Antonio Scandello und Johann Walter In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Sächsischer Kammerchor, Fabian Enders (Leitung)