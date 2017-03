ONE 22:15 bis 22:40 Comedyserie Schlawiner Kuckuck A, D 2013 Merken Norbert zieht bei Maia ein! Eine Katastrophe für Manu, der zwar weiter in der Wohnung geduldet wird, aber natürlich auf die Couch umziehen muss. Um Maia zurückzugewinnen, will Manu ihr einen besonderen Kuckuck ins Nest legen und sie total eifersüchtig machen. Durch seine Bekannte Irina angestachelt, mutiert er kurzfristig zum Filmproduzenten, lernt das Busenwunder Penelope Katzafukis kennen und arrangiert mit dem neuen Liebespaar ein Vierertreffen. Sein Plan scheint zu gelingen, denn der Macho Norbert findet die billig-aufgedonnerte Schönheit super und entdeckt gewisse Ähnlichkeiten zu Maia, woraufhin diese ausflippt! Der Pedant Walter hat ein Image- und Brillenproblem und kriegt deswegen Stress mit seinem Untermieter Engelbert: Alle Schlawiner werden von ihm überredet, immer und überall Walters Brillengesicht zu bewundern. Andreas muss in ein Schwimmteam von besonderer Güte eintreten, denn die schillernde Feodora garantiert ihm, dass er dort dann endlich den Sponsor seines Lebens trifft. Und Basti hat mal wieder klassischen Ärger, da seine Ehefrau Gundi die Visitenkarte einer speziellen Masseurin in seiner Jacke gefunden hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Veronika von Quast (Feodora) Angelika Niedetzky (Maia) Michael Ostrowski (Manu) Gregor Seberg (Engelbert) Alexander Jagsch (Basti) Gerald Votava (Walter) Christian Dolezal (Andreas) Originaltitel: Schlawiner Regie: Paul Harather Drehbuch: Christoph Gaunersdorfer, Paul Harather Kamera: Robert Dorner, Marco Zimprich Musik: Innerhirsch, Bernhard Moshammer