Magazin odysso - Wissen im SWR Blackout: Was tun, wenn nichts mehr geht? D 2017 Hacker, die die Stromversorgung in Deutschland lahmlegen. Klingt wie aus einem Science-Fiction-Thriller, ist aber spätestens seit dem großen Angriff auf Telekom-Router als mögliches Horrorszenario in den Köpfen angekommen. Wie das aussieht, konnten Experten auch schon in der Ukraine beobachten, als russische Hacker wiederholt das Stromnetz angriffen - erfolgreich. Auch die Politik ist aufgewacht und hat begonnen den veralteten Katastrophenschutzplan zu überarbeiten. Der Schutz kritischer Infrastruktur, zu der auch Krankenhäuser gehören, genießt dabei besondere Aufmerksamkeit. Bei einem großflächigen Stromausfall über mehrere Tage bricht das Leben, wie man es gewohnt ist, sehr schnell in sich zusammen. Die vernetzte Hightech-Welt ist extrem verletzlich. Fragt sich, ob man wirklich für den Blackout gerüstet ist? "odysso" zeigt, was passiert, wenn nichts mehr geht und wie sich Behörden, Krankenhäuser und ganz normale Bürger auf den Katastrophenfall vorbereiten. Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!