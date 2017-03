tagesschau24 22:15 bis 22:45 Magazin Plusminus Das Wirtschaftsmagazin Nullzins und Inflation - Verbraucher in der Klemme der EZB / Schornsteinfeger: Immer noch kaum Wettbewerb / Homöopathie: Fluch oder Segen? D 2017 Stereo 16:9 Merken Geplante Themen: - Nullzins und Inflation - Verbraucher in der Klemme der EZB Die Inflation kehrt zurück. In Deutschland zahlen Verbraucher auf Waren des Alltags im Schnitt 2,2 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Sprit und Heizöl sind deutlich teurer geworden, aber auch Milchprodukte und Gemüse. Seit fünf Jahren versucht die Europäische Zentralbank EZB, mit lockerer Geldpolitik die Inflation auf zwei Prozent zu heben. Nun ist die Zielmarke erreicht, im EU-Durchschnitt liegt die Inflation genau bei 2,0 Prozent, vor einem Jahr noch herrschte eine leichte Deflation. Die Zinsen für Spareinlagen aber pendeln weiter bei null Prozent. Die Ersparnisse der Bürger schmelzen deshalb langsam dahin, das Geld wird immer weniger wert. Die Geschäftsmodelle von Banken und Bausparkassen geraten ins Wanken, womit sollen sie bei null Prozent Zins noch Geld verdienen. Doch die EZB hält noch eisern an der Nullzinspolitik fest. Wann gibt es endlich eine Trendwende? - Schornsteinfeger: Immer noch kaum Wettbewerb Der Wettbewerb auf dem Schornsteinfeger-Markt kommt nicht in Gang - sehr zu Lasten der Verbraucher. Und das, obwohl bereits vor über vier Jahren das Kehrmonopol gefallen ist und Hausbesitzer nun frei wählen können, wen sie mit dem Kehren beauftragen. Doch die Realität sieht ganz anders aus: Kaum ein Schornsteinfeger kehrt außerhalb seines Bezirkes. Dem Verbraucher bleibt keine Wahl: Er muss weiterhin seinen Bezirksschornsteinfeger nehmen. Und nicht nur das: Mit fragwürdigen Methoden versuchen immer mehr Bezirksschornsteinfeger, zusätzliche Geschäfte zu machen. - Homöopathie: Fluch oder Segen? Die einen schwören auf die heilende Wirkung. Die anderen sprechen von Humbug und Scharlatanerie. Klar ist: Homöopathie wird immer beliebter. Fast zwei Drittel der Deutschen haben schon einmal homöopathische Arzneimittel eingenommen, zum Beispiel die kleinen Kügelchen namens Globuli. Mittlerweile gibt es über 7000 Ärzte, die eine Zusatzausbildung zum Homöopathen gemacht haben. Auch übernehmen rund 80 gesetzliche Krankenkassen inzwischen einen Teil der Kosten. Kritiker sehen darin eine reine Werbemaßnahme. Denn wissenschaftlich sei nicht erwiesen, dass Homöopathie eine Wirkung habe, die über den sogenannten Placebo-Effekt hinausgeht. "Plusminus" klärt auf: Hat Homöopathie eine Wirkung? Oder handelt es sich dabei um eine Pseudomedizin, die für manche Patienten sogar gefährlich werden kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marcus Bornheim Originaltitel: Plusminus