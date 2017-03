RTL 22:15 bis 22:35 Comedyserie Modern Family So ein Erdbeben ist ganz praktisch USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Claire ruft ohne Phils Wissen einen Klempner, der die Wanne reparieren soll. Unglücklicherweise findet in dem Moment ein Erdbeben statt und die Badezimmertür fällt hinter den beiden zu. Doch statt Claire und den Mann zu befreien, nutzt Phil die Zeit, um Versäumtes nachzuholen: Er repariert Türen, Schränke und Treppendielen. Doch Claire hat den Profi nicht umsonst gerufen, schließlich weiß sie, wie es um das handwerkliche Geschick ihres Mannes steht. Gloria ist zur selben Zeit fuchsteufelswild, denn Jay begleitet sie nie zur sonntäglichen Messe in die Kirche. Als das Erdbeben einsetzt, ist dies für sie ein Zeichen Gottes - droht die Apokalypse, nur weil Jay nicht zum Gottesdienst gegangen ist? Kurz bevor die Erde bebt, putzen Cameron, Mitchell und Lily sich für eine Mottoparty heraus. Lust hinzugehen haben sie eigentlich nicht und da kommt ihnen das Erdbeben als Ausrede gerade recht. Doch der Gastgeber Pepper macht sich große Sorgen und besucht das schwule Pärchen. Da Cameron und Mitchell einen Riesenschaden vorgetäuscht haben, bleibt ihnen nun nichts anderes übrig, als Geschirr zu zerdeppern und Fensterscheiben zu zerstören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Jay Pritchett) Sophia Vergara (Gloria Delgado-Pritchett) Julie Bowen (Claire Dunphy) Ty Burrell (Phil Dunphy) Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) Eric Stonestreet (Cameron Tucker) Sarah Hyland (Hayley Dunphy) Originaltitel: Modern Family Regie: Michael Alan Spiller Drehbuch: Paul Corrigan, Brad Walsh Kamera: James R. Bagdonas Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 6