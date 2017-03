RTL II 22:15 bis 00:15 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Sara (22) und Ellen (34) die Familien D 2016 16:9 HDTV Merken Tauschmutter Sara ist 22 Jahre alt und braucht für sich und ihre Familie ganz dringend Erholung. Zwar ist die Hausfrau recht entspannt, wenn es um die Erziehung ihrer Tochter Mariella (3) geht, aber beim Frauentausch-Battle will sie sich durchsetzen. Unterstützung bekommt sie von Freund Kevin (24), der seinen Schulabschluss nachholt, und Saras Mutter Manuela. Die 52-Jährige ist Arbeit suchend und da sie die unmittelbare Nachbarin ihrer Tochter ist, kann Sara natürlich in allen Lebenslagen auf Manuela zählen. Auch wenn es Ärger mit Freund Kevin gibt, denn Eifersucht ist ein stetiger Begleiter in der Beziehung, die ohnehin auf wackligen Beine steht. Zeit, dass eine Tauschmutter in ihr Leben kommt, die den Alltag auf den Kopf stellt, denn das wünscht sich die ganze Familie. Genau diesen Wunsch wollte "Frauentausch" der Familie erfüllen. Allerdings muss Sara nun bei Ellen (34) aus Niedersachsen zeigen, was sie kann. Womit sie wahrscheinlich nicht gerechnet hat: Ellen und ihre Familie sind leidenschaftliche Camper. Jetzt muss nicht nur die Tauschfamilie versorgt, sondern auch der Alltag auf dem Campingplatz bewältigt werden. Mal sehen, wie die Tauschmutter auf vier Quadratmeter Campingwagen mit fünf weiteren Personen lebt. Selbstverständlich unterstützt Ehemann Herbert (49) die Tauschmutter. Supermama Ellen hat richtig Biss und will ihren Campingalltag gegen einen Urlaub ohne Verpflichtungen tauschen. Jungmutter trifft auf Supermutter. Wohnung auf Campingwagen. Wer stellt sich den Herausforderungen, wem wird es zu viel? Eine neue Runde in Frauentausch-Battle ist eröffnet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch