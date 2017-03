VOX 22:40 bis 00:25 Actionfilm 96 Hours - Taken F 2008 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Unter dem Druck gesetzt von Leonore stimmt Bryan zu, dass seine Tochter nach Europa reisen darf. Kim fliegt mit ihrer Schulfreundin Amanda nach Paris, wo die beiden Teenager kurz nach ihrer Ankunft in die Fänge von Menschenhändlern geraten, die systematisch die Aufenthaltsorte junger Touristinnen sondieren. Bryan muss das brutale Kidnapping am Telefon hilflos mit anhören. Ihm bleiben nur 96 Stunden, seine Tochter aus den Fängen der international operierenden Schlepperorganisation zu befreien...Action-Thriller der Extraklasse, produziert von Frankreichs Erfolgsgarant Luc Besson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liam Neeson (Bryan Mills) Famke Janssen (Lenore) Maggie Grace (Kim Mills) Leland Orser (Sam) Jon Gries (Casey) David Warshofsky (Bernie) Holly Valance (Sheerah) Originaltitel: Taken Regie: Pierre Morel Drehbuch: Luc Besson, Robert Mark Kamen Kamera: Michel Abramowicz Musik: Nathaniel Mechaly Altersempfehlung: ab 16