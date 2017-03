RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken KayC wehrt sich entschieden gegen ihre Gefühle für Paco. Er ist Ellis Freund und sitzt zudem im Rollstuhl! Doch das Shooting für Brockmann-Sportswear steht an und so muss KayC wohl oder übel mit Paco auf Tuchfühlung gehen. Nur widerwillig lässt sie sich auf die Nähe ein. Als Easy die beiden für ein Foto aneinander kettet, ist KayC in höchster Not. Diese steigert sich noch, als der Schlüssel abbricht, und sie Paco so schnell nicht entfliehen kann. Prompt setzt KayCs verräterischer Schluckauf ein - und Elli steht in der Tür.... Für Malte und Caro steht der erste Termin für ihre, vom Scheidungsrichter auferlegte, Paartherapie an. Beide wollen nur eines: den Therapeuten dazu bewegen, die Therapie zu quittieren, ohne die acht Stunden durchziehen zu müssen. Und so treten sie trotz eines vorangegangenen Streits in voller Eintracht auf. Doch während der Sitzung fällt es beiden zunehmend schwer, die schwelenden Konflikte zu verbergen. Können sie den Therapeuten dennoch überzeugen? Zum ersten Mal seit ihrem großen Erbe kündigt sich Roswitha wieder zu Besuch an. Bambi ist gespannt, welche großzügigen Geschenke Roswitha für sie dabei hat. Doch zu seiner Enttäuschung kommt Roswitha ohne Geschenke. Auch Robert und Irene sind überrascht, als Roswitha ihr Gästezimmer einer Hotelsuite vorzieht. Als Roswitha Robert noch das große Familienessen im Schiller bezahlen lässt, bekommt Robert einen unguten Verdacht. Hat Roswitha etwa schon ihr zweites Erbe in den Sand gesetzt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lars Steinhöfel (Easy Winter) Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns