Eine Massenschlägerei in einem Pub beschert den Polizeibeamten und auch Polizeiarzt Dr. Jonathan Paige eine lange und aufreibende Nachtschicht. Randalierende Betrunkene sowie diverse Kopf- und Schnittverletzungen sind zu behandeln. Am schlimmsten scheint es den von der Polizei in Gewahrsam genommenen James Southel erwischt zu haben, der nach einem Schlag auf den Kopf das Gedächtnis verloren hat und zudem unter furchtbaren und für ihn unerklärlichen Erinnerungsbildern leidet. Southel erzählt Dr. Paige von den 'Visionen', die ihm immer wieder eine Szene vor Augen führen, in der ein Mann brutal erschlagen wird. Paige ist durch die Erzählungen des Mannes derart beunruhigt, dass er Detective Inspector Cramer bittet, noch einmal gemeinsam mit ihm den Pub aufzusuchen, in dem die Schlägerei stattgefunden hatte. Und tatsächlich machen die beiden vor Ort eine grausige Entdeckung: Hinter dem Pub liegt die bisher unentdeckt gebliebene Leiche von William King. King war Vorarbeiter Southels gewesen und hatte diesen vor kurzem gefeuert - ein Umstand, der Southel in Cramers Augen sofort zum Hauptverdächtigen für die Mordtat macht. Doch Dr. Paige ist überzeugt, dass der Fall komplizierter liegt, und da er mit seinen Vermutungen bei Cramer kein Gehör findet, betreibt er auf eigene Faust weitere Ermittlungen... Schauspieler: Nigel Havers (Dr. Jonathan Paige) Jane Gurnett (Detective Inspector Gillian Cramer) Ian Gain (Gary Monk) Samantha Giles (Amy) Elaine Lordan (Cathy) Linda Armstrong (Jill Redford) Richard Banks (Drunken Driver) Originaltitel: Dangerfield Regie: Lawrence Gordon Clark Drehbuch: Peter Palliser