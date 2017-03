sixx 22:10 bis 23:05 Fantasyserie Vampire Diaries Weil ich dich liebe USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Stefan und Caroline sind in einem vampirsicheren Hotel eingesperrt. Stefan tut so, als seien seine Gefühle noch immer ausgeschaltet, doch Caroline spürt, dass er sich verstellt. Es gelingt ihm dennoch, eine Vision bei Caroline zu kreieren, die dafür sorgt, dass auch bei Caroline die Gefühle wieder zurückkehren. Unterdessen macht Damon Elena ein folgenschweres Geständnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nina Dobrev (Elena Gilbert) Paul Wesley (Stefan Salvatore) Ian Somerhalder (Damon Salvatore) Steven R. McQueen (Jeremy Gilbert) Kat Graham (Bonnie Bennett) Candice Accola (Caroline Forbes) Zach Roerig (Matt Donovan) Originaltitel: The Vampire Diaries Regie: Geoff Shotz Drehbuch: Kevin Williamson, Julie Plec, L.J. Smith, Melinda Hsu Taylor Musik: Mike Suby Altersempfehlung: ab 12