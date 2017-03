National Geographic Wildlife 22:45 bis 23:35 Dokumentation Shark Men - Die Haiforscher Größe zählt USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Haiforscher kehren auf die Insel Guadalupe zurück, um sich auf ihre nächste Mission vorzubereiten. Für ihre Forschungsfahrt nehmen sie verbesserte Bluttests mit an Bord. Zusätzlich wird die Ortung der mit Sendern markierten Meeresräuber durch neue Hochleistungssender vereinfacht. Aber nicht nur in Sachen Technik gibt es Veränderungen - auch bei der Mannschaft tut sich so einiges: Zu den neuen "Rekruten" auf dem Forschungsschiff zählt Schauspieler Paul Walker. Gemeinsam stellt sich das Team seiner bislang größten Herausforderung: Sie versuchen, ein zwei Tonnen schweres Haiweibchen einzufangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mark Keller Originaltitel: Shark Men