History 22:45 bis 23:30 Dokusoap Forged in Fire - Wettkampf der Schmiede Das Claymore USA 2016 Stereo 16:9 Auch in der zweiten Staffel von "Forged in Fire - Wettkampf der Schmiede" treten wieder die besten Waffenschmiede des Landes gegeneinander an. Dieses Mal jedoch wird es jede Woche neben neuen Waffen auch vier neue Mitbewerber geben. Um zu beweisen, wie gut sie Waffen schmieden können, führen sie diese danach in atemberaubenden Tests vor. Experten beurteilen anschließend Handwerkskunst, Machart und das Ergebnis nach Waffeneinsatz. Der Wettkampf ist eine Reise durch die Geschichte und zeigt die ursprüngliche und einfallsreiche Waffenherstellung von legendären Schmieden. Originaltitel: Forged in Fire Altersempfehlung: ab 12