Am 25. Juli 2000 kommt es auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle zu einer der verheerendsten Katastrophen der Luftfahrtgeschichte: Kurz vor dem Abheben geht die vollgetankte Concorde des Air-France-Fluges 4590 noch auf der Startbahn in Flammen auf. Alle 109 Insassen sowie vier Personen am Boden verlieren in dem Inferno ihr Leben. Bei den nachfolgenden Untersuchungen werden auf der Piste merkwürdige Gegenstände gefunden. Nach und nach erstellen die Experten ein umfassendes Bild des Unglücks. Originaltitel: Air Crash Investigation