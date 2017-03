TNT-Serie 22:15 bis 23:05 Krimiserie The Closer Grenzgänger USA 2005 16:9 Merken Brenda ist gerade auf dem Weg zu einem Tatort, als sie einen kleinen Verkehrsunfall baut. Um möglichst schnell zur Stelle zu sein und ihre Arbeit aufnehmen zu können, fährt sich einfach weiter und begeht somit Fahrerflucht. Diese Entscheidung kommt sie aber teuer zu stehen: Pope nimmt ihr die Autoschlüssel weg. Um ihre Fahrprivilegien zurückzuerhalten, muss sie einiges auf sich nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) Tony Denison (Andy Flynn) J.K. Simmons (Will Pope) Corey Reynolds (David Gabriel) Jon Tenney (Fritz Howard) Robert Gossett (Captain Taylor) G.W. Bailey (Detective Lt. Provenza) Originaltitel: The Closer Regie: Rick Wallace Drehbuch: Hunt Baldwin, John Coveny Kamera: Brian J. Reynolds Altersempfehlung: ab 12