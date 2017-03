Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Die Macht der Weisen USA 1997 Stereo 16:9 Merken Die Regierung will Beweise sehen, dass die Inbetriebnahme des Stargates auch technologisch Vorteile erbringt und setzt damit General Hammond entsprechend unter Druck. Es sollen vor allem unbekannte und überlegene Technologien entdeckt und nutzbar gemacht werden. SG-1 macht sich auf den Weg durchs Sternentor, um schnellstmöglich verwendbare Technologien aufzuspüren. Bei der Ankunft auf einem fremden Planeten gerät SG-1 in einen Hinterhalt und wird von den Goa'Uld unter Führung von Apophis getötet. Jedoch wird das Team durch die Nox, einem Volk, das sich unsichtbar machen kann, wiederbelebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal'C) Don S. Davis (Major General George Hammond) Peter Williams (Apophis) Ray Xifo (Ohper) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Charles Correll Drehbuch: Hart Hanson Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12